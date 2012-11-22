Металіст виграв у Байєра

Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі K між харківським Металістом і Байєром.

Металіст - Байєр 2:0 (Крістальдо 46, Шав'єр 85) В другому матчі цієї групи зіграли Русенборг і Рапід (Відень) - 3:2 Решта матчів Група G. Базель - Спортінг 3:0, Відеотон - Генк 0:1 Група H. Нефтчі - Партизан 1:1, Рубін - Інтер (Мілан) 3:0 Група I. Спарта (Прага) - Ліон 1:1, Хапоель (Кірьят-Шмона) - Атлетик - матч відкладений Група J. Лаціо - Тоттенхем 0:0, Панатінаїкос - Марибор 1:0 Група L. Ганновер - Твенте 0:0, Гельсінгборг - Леванте 1:3

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