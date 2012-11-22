Блохін попередив динамівців: Я змушу поважати себе

Головний тренер київського "Динамо" Олег Блохін попередив своїх підопічних, що не потерпить такого ставлення, яке проглядається на даному етапі.

"З командою я розібрався, будуть великі зміни! Я не потерплю байдужості до київського "Динамо" ні за яких умов! Зірка, не зірка - не має ніякого значення. Я не потерплю того, що відбувається зараз в команді. Не потерплю! Я змушу поважати себе як тренера, як людину", - заявив Блохін.

Тренер звернувся до динамівських "хлопчиків", попросивши їх не "стрибати через голову".

"Якщо когось щось не влаштовує, якщо хтось незадоволений тим, що не потрапляє до складу, то приходьте до мене, розмовляйте, і я про ваші побажання доповім президенту. Але стрибати через голову не дозволю", - наголосив тренер.

ТСН