Півзахисник київського «Динамо»: не треба все вішати на Хачеріді

Півзахисник київського «Динамо» Дуду прокоментував результат гри з ПСЖ (0:2)...

"Ліга чемпіонів не йде ні в яке порівняння з чемпіонатом України. До того ж у нас був, хоч і маленький, але шанс зачепитися за Лігу чемпіонів. На жаль, нам це не вдалося, але ми не збираємося опускати руки і будемо битися в чемпіонаті для того, щоб в наступному році знову грати в Лізі чемпіонів", цитує Дуду прес-служба «Динамо» Київ.

...і відповів на запитання про помилку Хачеріді.

"Хачеріді - хороший гравець, і не треба все вішати на нього. Коли команда виграє, то вся, точно так само треба ділити на всіх і поразку. Так, Женя помилився, але я не можу його в чомусь звинувачувати", - сказав хавбек.