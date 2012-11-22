Реднапп: я налаштований серйозно щодо збірної України

«Це фантастична робота, – прокоментував Х.Реднапп в інтерв'ю Daily Mail можливість очолити збірну України. – Я дізнався про цю пропозицію кілька тижнів тому, коли українська сторона зв'язалася з моїми представниками. Я налаштований серйозно щодо цієї можливості».

За словами англійця, «в Україні дуже активно розвивається футбол, і є кілька хороших молодих гравців, кілька хороших команд, як "Шахтар", і кілька прекрасних стадіонів. Ми проведемо переговори, подивимося, чи вийде з цього щось. Але, без сумнівів, я дуже зацікавлений", - цитує сайт ua-football.

За інформацією Daily Mail, агент Х.Реднаппа Пол Стретфорд уже вирушив в Україну для переговорів із ФФУ. Агент у своїй заяві також підтвердив інформацію про контакти з українською стороною.

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Як повідомляв УНІАН, ФФУ заявила про намір запросити Х.Реднаппа на посаду головного тренера національної збірної України.