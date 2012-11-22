Результати матчів Ліги чемпіонів

Група A. Динамо (Київ) - ПСЖ 0:2, Порту - Динамо (Загреб) 3:0

Після п'яти турів Порту (13 очок) і ПСЖ (12) забезпечили собі вихід у фінальну частину турніру, а Динамо К (4) - перехід в Лігу УЄФА.

Останній тур 4 грудня переможці проведуть у Парижі, а динамівське дербі призначене в Загребі. У суперників киян - єдиних (!) серед 32 учасників групового етапу - 5 програшів. Ймовірно, вони постараються виграти бали для престижу.

Група B. Арсенал - Монпельє 2:0, Шальке - Олімпіакос 1:0

Після п'яти турів Шальке (11) і Арсенал (10) вирішили всі питання, Олімпіакос (6) ніщо не зрушить з третьої позиції.

В останньому турі грають Монпельє - Шальке, Олімпіакос - Арсенал. Усі вільні від турнірних міркувань.

Група C. Зеніт - Малага 2:2, Андерлехт - Мілан 1:3

Після п'яти турів Малага (11) і Мілан (8) спокійні, у Зеніта й Андерлехта - по 4 очки

В останньому турі обидва претенденти на Лігу УЄФА грають у гостях: пітерці в Італії, Андерлехт - в Іспанії

Група D. Аякс - Боруссія 1:4, Манчестер Сіті - Реал (Мадрид) 1:1

Та сама ситуація. Боруссія - 11 очок, Реал - 8, Аякс - 4, Сіті - 3.

В останньому турі Аякс і Сіті - гості лідерів, відповідно, в Мадриді і Дортмунді