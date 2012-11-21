Чемпіонат світу з більярду виграв українець

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, призовий фонд чемпіонату, який пройшов у Ханти-Мансійську (Росія), становив 50 тис. доларів у чоловічій категорії змагань і 20 тис. – у жіночій.

Відзначається, що у вирішальному двобої Я.Тарновецький зустрівся із заслуженим майстром спорту Росії Павлом Мехововим і здолав його з рахунком 6:5 та став чемпіоном світу.

Загалом же у змаганнях взяли участь представники Німеччини, Словаччини, США, Ізраїлю, Сербії, Фінляндії, Чехії, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Латвії, Молдови, Росії та України.