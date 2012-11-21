Чемпіонат світу з більярду виграв українець
10:12, 21 листопада 2012Спорт
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22-річний буковинець Ярослав Тарновецький став чемпіоном світу з «динамічної піраміди» – різновиду більярдного спорту.
Змагалися представники 15 країн
Як повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, призовий фонд чемпіонату, який пройшов у Ханти-Мансійську (Росія), становив 50 тис. доларів у чоловічій категорії змагань і 20 тис. – у жіночій.
Відзначається, що у вирішальному двобої Я.Тарновецький зустрівся із заслуженим майстром спорту Росії Павлом Мехововим і здолав його з рахунком 6:5 та став чемпіоном світу.
Загалом же у змаганнях взяли участь представники Німеччини, Словаччини, США, Ізраїлю, Сербії, Фінляндії, Чехії, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Латвії, Молдови, Росії та України.
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