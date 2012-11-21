На матч Динамо - ПСЖ продали близько 36 тисяч квитків

На гру, що пройде на НСК «Олімпійський» продано близько 36-ти тисяч квитків, пише Gazeta.ua. Розсудить гру німецька бригада арбітрів.

За прогнозами букмекерів, київський клуб буде аутсайдером у цьому поєдинку.

Провідна європейська контора Bwin приймає ставки на перемогу «Динамо» в Києві з коефіцієнтом 2,90, нічию - 3,30, а коефіцієнт ставок на перемогу французів складає 2,35.

Журналіст авторитетного спортивного видання Франції «L'Équipe» також прогнозує перемогу ПСЖ.

«Хоч зараз команда перебуває у кризі і останні матчі проводить невдало, але киянам буде дуже важко розраховувати на позитивний результат. ПСЖ хоче вирішити всі питання з виходом з групи вже у Києві», - відзначив Жером.

Як відомо, попередня зустріч між командами в Парижі завершився поразкою киян з рахунком 1:4.

Початок сьогоднішнього матчу о 21:45. Пряма трансляція на каналі «1+1».