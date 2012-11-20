Шахтар вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і датським клубом Норшелланн.

Група E. Норшелланн - Шахтар 2:5 (Норстранн 24, Лоренцен 30 - Адріано 26, 53, 81, Вілліан 44, 50) У другому матчі цієї групи Ювентус - Челсі 3:0 Решта матчів: Група F. БАТЕ - Лілль 0:2, Валенсія - Баварія 1:1 Група G. Бенфіка - Селтік - 2:1, Спартак (Москва) - Барселона 0:3 Група H. Галатасарай - МЮ 1:0, Клуж - Брага 3:1

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