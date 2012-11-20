Шахтар вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів
23:38, 20 листопада 2012Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і датським клубом Норшелланн.
Група E. Норшелланн - Шахтар 2:5 (Норстранн 24, Лоренцен 30 - Адріано 26, 53, 81, Вілліан 44, 50)
У другому матчі цієї групи Ювентус - Челсі 3:0
Решта матчів:
Група F. БАТЕ - Лілль 0:2, Валенсія - Баварія 1:1
Група G. Бенфіка - Селтік - 2:1, Спартак (Москва) - Барселона 0:3
Група H. Галатасарай - МЮ 1:0, Клуж - Брага 3:1
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