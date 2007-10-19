Букмекери приймають ставки на Блохіна

09:59, 19 жовтня 2007
Спорт
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Коефіцієнт 4 до 1

Цікаві ставки почали приймати в київській мережі казино "Кінг".

У букмекерських відділеннях, що належать власникові київського «Арсеналу» Вадиму Рабиновичу, за інформацією «24», можна укласти парі на те, хто буде наступним головним тренером київського «Динамо».

Олег Блохін бере участь у прес-конференції після відбіркового матчу Євро-2008 між збірними Італії і України. Рим, 7 жовтняТакий вид ставок поширений на батьківщині тоталізатора в Англії, але вкрай рідко зустрічається у пропозиціях українських букмекерів. Так от, аналітики «Кінга» виразно натякають, що після Йожефа Сабо «Динамо» прийме екс-тренер «Мілана» Альберто Дзаккероні. Коефіцієнт на його появу біля керма чемпіона України всього лише 1,4 до 1. При цьому президент «Динамо» Ігор Суркіс днями розвіяв чутки про прихід Дзака в клуб. Єдиним конкурентом італійця букмекери вважають Олега Блохіна, але коефіцієнт 4 до 1 указує на те, що перехід наставника збірної України мало реальний. Поява в «Динамо» будь-якого іншого фахівця оцінюється, як 2,55 до 1.

Інші контори приймати ставки на тренера «Динамо» не поспішають. У «Парі-Матч», наприклад, сказали, що пропонують робити ставки тільки на конкретні події, з конкретною датою.

Тим часом російські букмекери підраховують бариші після сенсаційної перемоги збірної Росії над Англією. Російські азартні гравці, забувши про патріотизм, тільки в букмекерській конторі «Марафон» поставили на англійців більше $1

Football.ua

 

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