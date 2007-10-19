Букмекери приймають ставки на Блохіна

Цікаві ставки почали приймати в київській мережі казино "Кінг".

У букмекерських відділеннях, що належать власникові київського «Арсеналу» Вадиму Рабиновичу, за інформацією «24», можна укласти парі на те, хто буде наступним головним тренером київського «Динамо».

Такий вид ставок поширений на батьківщині тоталізатора в Англії, але вкрай рідко зустрічається у пропозиціях українських букмекерів. Так от, аналітики «Кінга» виразно натякають, що після Йожефа Сабо «Динамо» прийме екс-тренер «Мілана» Альберто Дзаккероні. Коефіцієнт на його появу біля керма чемпіона України всього лише 1,4 до 1. При цьому президент «Динамо» Ігор Суркіс днями розвіяв чутки про прихід Дзака в клуб. Єдиним конкурентом італійця букмекери вважають Олега Блохіна, але коефіцієнт 4 до 1 указує на те, що перехід наставника збірної України мало реальний. Поява в «Динамо» будь-якого іншого фахівця оцінюється, як 2,55 до 1.

Інші контори приймати ставки на тренера «Динамо» не поспішають. У «Парі-Матч», наприклад, сказали, що пропонують робити ставки тільки на конкретні події, з конкретною датою.

Тим часом російські букмекери підраховують бариші після сенсаційної перемоги збірної Росії над Англією. Російські азартні гравці, забувши про патріотизм, тільки в букмекерській конторі «Марафон» поставили на англійців більше $1

Football.ua