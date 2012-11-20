23 листопада в 13.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи буде Україна представлена на найпрестижнішому і всесвітньовідомому ралі Дакар-2013?".

Ралі Дакар 2012 - 34-е змагання трансконтинентального марафону, яке п'ятий раз поспіль пройде в Південній Америці. Учасники стартують в столиці Перу, і після 15 етапів у Аргентині, Перу та Чилі фінішують в чилійській столиці.

Перед відправленням на трансконтинентальний марафон Дакар-2013, єдиний екіпаж-представник України команда SIXT UKRAINE переживає цілий ряд неприємних подій. За тиждень до виїзду в Перу, на тренуванні в Олешківських пісках, при аварії, гоночний автомобіль був значно пошкоджений, в результаті чого постраждав екіпаж. Крім того, штурман, який проїхав з командою SIXT UKRAINE Дакар-2012 і весь Кубок Світу - Лоран Ліхтлейхтер, не братиме участь в Дакарі-2013.

Чи встигнуть механіки відновити суперавтомобіль? Чи зможе команда знайти гідну заміну штурману і хто ним стане? Які прогнози на перемогу української команди дають фахівці? Ці та інші питання будуть обговорюватися в ході прес-конференції за участю представників команди SIXT UKRAINE.