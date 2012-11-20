ФФУ хоче, щоб збірну очолив англійський тренер

Про це УНІАН повідомила прес-служба ФФУ.

За повідомленням, сьогодні відбулося засідання президії ФФУ, на якому голова комітету національних збірних команд та тренерської ради ФФУ Михайло Фоменко доповів про ситуацію з визначенням кандидатів на посаду головного тренера національної команди України.

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За його словами, у ході обговорення декілька тренерів запропонували запросити фахівця з Англії, а Олег Лужний та Юрій Вернидуб назвали прізвище Х.Реднаппа.

Більшість членів Комітету підтримали цю кандидатуру.

Президія прийняла рішення розпочати переговори з представниками Х.Реднаппа стосовно його роботи на посаді головного тренера національної збірної України.

У коментарі прес-службі ФФУ М.Фоменко зазначив: «На мою думку, Реднапп матиме високий авторитет у гравців збірної. В нього достатньо досвіду, тренерського хисту та уміння мотивувати футболістів. В усіх командах, які очолював Реднапп, він дуже швидко поліпшував якість гри та досягав значного прогресу. На сьогодні цей фахівець − один із кращих англійських тренерів».

За свою тренерську кар’єру Х.Реднапп тренував англійські клуби «Борнмут» (1983-1992), «Вест Хем» (1994-2001), «Портсмут» (2002-2004, 2005-2008), «Саутгемптон» (2004-2005), «Тоттенхем» (2008-2012).

У 2008-му році виграв Кубок Англії з «Портсмутом». Під його керівництвом «Тоттенхем» вперше у своїй історії потрапив до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В 2010 році Х.Реднапп отримав звання «Менеджер року» в англійській Прем`єр-лізі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 листопада, один з найкращих українських футболістів за всю історію Андрій Шевченко відповів відмовою на пропозицію ФФУ очолити національну збірну.

До цього тренером національної збірної був Олег Блохін, однак 25 вересня його було призначено головним тренером футбольного клубу “Динамо” (Київ).