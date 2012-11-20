Завтра у Києві зміниться графік роботи метро

У середу, 21 листопада, у день матчу 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА «Динамо» – «ПСЖ» «Київський метрополітен» змінить графік роботи, а міський громадський транспорт працюватиме у посиленому режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У НСК «Олімпійський» повідомляють, що для безпеки гостей стадіону за 1 годину до початку матчу (о 20:45) станція метро «Палац Спорту» закриється на вихід пасажирів і працюватиме лише як пересадочна з лінії на лінію, а станція «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід пасажирів. Потяги слідуватимуть повз станцію без зупинки.

Також з 21:00 цього дня на всіх лініях метрополітену, а також на трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах буде збільшено кількість одиниць транспорту.

Після гри може бути обмежений вхід пасажирів на станціях «Олімпійська», «Палац Спорту» та «Площа Льва Толстого». Для зручності відвідувачів матчу в ніч з 21 на 22 листопада метрополітен працюватиме на годину довше звичайного. Після проходження останніх потягів буде організоване перевезення уболівальників існуючими маршрутами від станцій метро.