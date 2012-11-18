Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу
23:14, 18 листопада 2012Спорт
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Завершився черговий тур українського чемпіонату.
ФК Дніпро закріплюється на другій позиції
Сьогодні відбулися ще 4 матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу:
Таврія – Дніпро 1:2 (Фещук 61 – Калініч 74, Джуліано 80)
Іллічівець – Металіст 0:2 (Крістальдо 10, 58)
Кривбас – Ворскла 3:2 (Антонов 30, 53, Прійомов 57 – Янузі 52, Безус 83)
Карпати – Волинь 2 : 0 (Лукас 1, Кенія 65)
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