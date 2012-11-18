Результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

23:14, 18 листопада 2012
Спорт
1813

Завершився черговий тур українського чемпіонату.

ФК Дніпро

Сьогодні відбулися ще 4 матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу:

Таврія – Дніпро 1:2 (Фещук 61 – Калініч 74, Джуліано 80)

Іллічівець – Металіст 0:2 (Крістальдо 10, 58)

Кривбас – Ворскла 3:2 (Антонов 30, 53, Прійомов 57 – Янузі 52, Безус 83)

Карпати – Волинь 2 : 0 (Лукас 1, Кенія 65)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter