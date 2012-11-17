Під час матчу Зеніт - Динамо (Москва) петардою поранили воротаря

Про це повідомили РІА "Новости" в Хімкінській станції міської швидкої допомоги.

"Його повезли до Боткінської лікарні. У нього проблема з очима, яка виникла через піротехніку", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що шматки піротехніки потрапили Шуніну в очі.

Матч 16-го туру чемпіонату Росії між московським "Динамо" і "Зенітом" з Санкт-Петербурга був перерваний в суботу через використання уболівальниками піротехніки. Одна з петард вибухнула поруч з воротарем господарів поля Антоном Шуніним і поранила його.