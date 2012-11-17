Під час матчу Зеніт - Динамо (Москва) петардою поранили воротаря
17:32, 17 листопада 2012Спорт
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Воротар московського футбольного клубу "Динамо" Антон Шунін госпіталізований з матчу до Боткінської лікарні з пошкодженням очей.
Шуніна доставили в лікарню
Про це повідомили РІА "Новости" в Хімкінській станції міської швидкої допомоги.
"Його повезли до Боткінської лікарні. У нього проблема з очима, яка виникла через піротехніку", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що шматки піротехніки потрапили Шуніну в очі.
Матч 16-го туру чемпіонату Росії між московським "Динамо" і "Зенітом" з Санкт-Петербурга був перерваний в суботу через використання уболівальниками піротехніки. Одна з петард вибухнула поруч з воротарем господарів поля Антоном Шуніним і поранила його.
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