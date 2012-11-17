Бубка вважає, що Шевченко впорається із збірною

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чи принесе таке призначення успіх збірній.

«Я Андрія дуже поважаю, це видатна людина, видатний гравець. І той досвід, який він має, я впевнений, дуже потрібен нашій збірній команді. Тому я думаю, що таке буде. Нічого погано в цьому призначенні не бачу», - сказав С.Бубка.

Крім того, зазначив він, це дуже важливо для видатного спортсмена на етапі, коли він закінчує спортивну кар’єру, - відчувати, що він потрібен, що дійсно може ще щось зробити для своєї країни.

На цю тему: Глава ФФУ запропонував Шевченку два варіанти

«Я поважаю Андрія як спортсмена, як людину, як професіонала. Андрій справиться», - зазначив президент НОК.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Федерації футболу України, президент ФФУ Анатолій Коньков прийняв рішення запросити на посаду головного тренера збірної України А.Шевченка.