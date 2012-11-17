Бубка вважає, що Шевченко впорається із збірною
Президент Національного олімпійського комітету України, член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка позитивно оцінює можливість призначення Андрія Шевченка головним тренером національної збірної України по футболу.
Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чи принесе таке призначення успіх збірній.
«Я Андрія дуже поважаю, це видатна людина, видатний гравець. І той досвід, який він має, я впевнений, дуже потрібен нашій збірній команді. Тому я думаю, що таке буде. Нічого погано в цьому призначенні не бачу», - сказав С.Бубка.
Крім того, зазначив він, це дуже важливо для видатного спортсмена на етапі, коли він закінчує спортивну кар’єру, - відчувати, що він потрібен, що дійсно може ще щось зробити для своєї країни.
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«Я поважаю Андрія як спортсмена, як людину, як професіонала. Андрій справиться», - зазначив президент НОК.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Федерації футболу України, президент ФФУ Анатолій Коньков прийняв рішення запросити на посаду головного тренера збірної України А.Шевченка.