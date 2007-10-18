У Лужніках розгорнули гігантський банер з кровожерним ведмедиком (фото)

Російська футбольна збірна напередодні обіграла з рахунком 2:1 англійців у матчі відбіркового туру Євро-2008.

Справжнім героєм гри став, безумовно, російський форвард Роман Павлюченко. Після матчу він зізнався журналістам, що забити два м`ячі у ворота суперників йому допомогла згуртованість партнерів.

"Сьогодні на полі ми були однією командою. Завдяки цьому я зумів забити два голи", - відзначив Павлюченко.

За словами Павлюченка, велику роль у перемозі російської команди зіграли уболівальники, які заповнили трибуни московського стадіону "Лужнікі". "Було дуже багато людей на стадіоні. Трибуни гнали збірну вперед. Перед такою аудиторією я грав вперше", - розповів він.

За словами Павлюченка, на нього справив величезне враження гігантський банер (130 на 80 метрів) із зображенням російського прапора і ведмедя на ньому. "Це просто супер! Я такого ще ніколи не бачив", - сказав він.

Головний тренер збірної Росії з футболу Гус Хіддінк, у свою чергу, вважає, що його команда прогресує від матчу до матчу.

"Вважаю, що наша команда дуже сильна. Ми дуже горді результатом. У першій половині англійці використали свій єдиний шанс, але потім (на полі) вже повністю домінували ми. Ви можете бачити як на ваших очах ця команда (збірна Росії) росте", - сказав він.

Тренер англійської збірної Стів Макларен після матчу відмовився спілкуватися з російськими журналістами, проте в розмові з представниками британських ЗМІ він проаналізував фатальні для його команди хвилини матчу.

"Я щойно подивився повтор цього епізоду. Це абсолютно ганебний пенальті, - цитує Макларена ВВС. - Порушення було поза штрафною, лайнсмен його не зафіксував, а головний арбітр (іспанець Луїс Медіна Каталехо) був досить далеко".

Продовжуючи свій аналіз матчу в "Лужніках", Макларен дав зрозуміти, що у нього немає претензій до своїх футболістів, а план на гру збірної Англії був розроблений вірно. "Після 70-и хвилин гри я навіть не міг уявити, що ми можемо програти цей матч, але ми його програли, - нарікав наставник англійців. - Ми контролювали всю гру. У обох таймах зіграли в захисті відмінно".

"До гри у нас був шанс вийти безпосередньо, зараз його немає", - визнав Макларен, який наголосив, що тепер його команда буде сподіватися на осічку збірної Росії в гостьовому матчі з командою Ізраїлю 17 листопада.

"Нам важко позаздрити і ми змушені сподіватися на те, що Росія спіткнеться на Ізраїлі, - заявив він. - Ізраїль - не найслабкіший суперник, і вони (збірна Росії) ще його не обіграли".

Становище лідерів групи Е на даний момент виглядає таким чином: Хорватія - 26 очок (10 ігор), Англія - 23 (11), Росія - 21 (10). Таким чином, доля путівки до Австрії і Швейцарії, в руках самих російських футболістів - перемоги в матчах з Ізраїлем (у гостях 17 листопада) і Андоррою (у гостях 21 листопада) можуть вивести підопічних Гуса Хіддінка у фінальну частину ЄВРО-2008. Англійцям залишився тільки матч вдома з Хорватією (21 листопада), а хорвати крім цього зіграють ще і в Македонії 17 листопада.

За матеріалами РІА Новости

Фото з сайту fratria.ru