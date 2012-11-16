Лікарі дозволили Блохіну повернутися на тренерську лаву

Керманич київського «Динамо» Олег Блохін повернеться на тренерську лаву у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це розповів президент «біло-синіх» Ігор Суркіс. «Учора, на черговому медобстеженні, лікарі дозволили Олегу Володимировичу бути присутнім на тренерській лаві під час матчу киян з ПСЖ. Це говорить про те, що він майже одужав. Але я б не брав на себе відповідальності ризикувати здоров'ям Блохіна чи будь-якого іншого футболіста. До прикладу в Болгарії отримав травму Михалик. Але сьогодні УЗД показало, що начебто все добре. Але якщо Тарас буде відчувати дискомфорт, то ми не будемо ним ризикувати», - сказав Суркіс.

Нагадаємо, що Блохін провів на тренерській лаві «Динамо» лише два матчі (з «Зорею» і загребським «Динамо»), після чого потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом.

5 жовтня Блохіну зробили операцію, після якої тренер відновлювався майже півтора місяця.

ТСН