Блохіну на матчі з Фарерами було нецікаво

Тренер національної збірної України з футболу на прес-конференції прокоментував вчорашню перемогу своїх підопічних у матчі проти Фарерських островів. "По такій грі, п`ять м`ячів, вважаю, мало, - почав свій короткий аналіз гри Олег Блохін. - Головне, що хлопці налаштувалися і показали гідний футбол. Чекати, що стадіон буде заповнений при тих результатах, які були у нас, наївно. Важливо, щоб була віддача і бажання перемогти".

Блохін не погодився розділити відповідальність за невихід збірної до фінальної частини Євро 2008 з клубними тренерами.

"Мене критикують заслужено. Я можу говорити з іронією, але ж і преса теж часто застосовує іронію. Звинувачувати клубних тренерів некоректно. Я працюю з тими, хто є. У мене є прохання до журналістів. Кажучи про омолодження складу, будь ласка, називайте при цьому конкретні прізвища. А то виходить порожній струс повітря. Штучного омолоджування збірної не буде", - сказав Блохін.

До наступного матчу кваліфікаційного раунду залишився місяць. Тренер збірної України розповів, як проведе цей час:

"Як і раніше, проглядатиму ігри, дивитимуся гравців. А що, я повинен щось змінити?! Дивне питання якесь. Нічого міняти не буду. Збірна України не закінчується Блохіним. Не потрапили на Євро, але це життя. Ось Італія або Франція можуть не потрапити на континентальну першість, і для них це буде трагедія. А у нас з цього зробили національну трагедію".

На запитання журналістів, чи цікаво грати з такими командами як Фарери, Блохін відповів:

"Що цікавого тут може бути?! Для мене особисто був тільки один інтерес в цьому матчі: чи заб`ємо ми в другому таймі ще три голи чи ні.", - відзначив тренер.

За матеріалами Спорт.com.ua