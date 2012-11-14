Збірна України з футболу перемогла Болгарію
19:51, 14 листопада 2012Спорт
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В Софії завершився товариський матч між футбольними збірними України та Болгарії.
Олександр Заваров здобув перемогу
Збірну України в якості тренера на поле вивів Олександр Заваров.
Україна перемогла господарів поля з рахунком 0:1.
Єдиний м'яч у грі після навісу головою забив Олександр Кучер на 33 хвилині.
На двох команди зробили 12 замін та отримали 3 жовті картки.
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