Збірна України з футболу перемогла Болгарію

В Софії завершився товариський матч між футбольними збірними України та Болгарії.

Збірну України в якості тренера на поле вивів Олександр Заваров. Україна перемогла господарів поля з рахунком 0:1. Єдиний м'яч у грі після навісу головою забив Олександр Кучер на 33 хвилині. На двох команди зробили 12 замін та отримали 3 жовті картки.

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