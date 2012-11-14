Перед матчем із болгарами збірна України втратила ще одного гравця
09:40, 14 листопада 2012Спорт
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Захисник збірної України з футболу Ярослав Ракицький вибув з обойми національної команди.
Ракицький зазнав травми
Гравець "Шахтаря" не допоможе синьо-жовтим у матчі з болгарами, який відбудеться сьогодні у Софії.
Напередодні Ярослав отримав ушкодження і не зміг закінчити передматчеве тренування команди на стадіоні "Васіл Левськи".
За словами лікаря національної команди Ігоря Шморгуна, у футболіста запалення Ахіллового сухожилля, яке упродовж тривалого часу турбує гравця.
Нагадаємо, що через травми на матч не змогли прилетіти Олег Гусєв та Андрій Ярмоленко. Крім того, з температурою зліг Євген Коноплянка.
Матч Болгарія - Україна розпочнеться о 18:00. Трансляція на телеканалі "Інтер".
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