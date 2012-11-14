Перед матчем із болгарами збірна України втратила ще одного гравця

Гравець "Шахтаря" не допоможе синьо-жовтим у матчі з болгарами, який відбудеться сьогодні у Софії.

Напередодні Ярослав отримав ушкодження і не зміг закінчити передматчеве тренування команди на стадіоні "Васіл Левськи".

За словами лікаря національної команди Ігоря Шморгуна, у футболіста запалення Ахіллового сухожилля, яке упродовж тривалого часу турбує гравця.

Нагадаємо, що через травми на матч не змогли прилетіти Олег Гусєв та Андрій Ярмоленко. Крім того, з температурою зліг Євген Коноплянка.

Матч Болгарія - Україна розпочнеться о 18:00. Трансляція на телеканалі "Інтер".

ТСН