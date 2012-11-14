"Металіст" вимушений поставити на ворота ветерана

Угода клубу з 41-річним футболістом укладена на рік.

Харківський клуб зазнає проблем у воротарській лінії після того, як основний голкіпер команди Володимир Дишленкович отримав тяжку травму в матчі проти "Русенборга" і, за оцінками лікарів, не зможе вийти на футбольне поле щонайменше півроку.

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Шуховцев впродовж своєї спортивної кар'єри виступав за клуби "Одеса", "Нива" (Вінниця), "Іллічівець", "Арсенал", "Таврія", "Зоря" і російський "Уралмаш", повідомляється на сайті ФК.