Матч Росія - Англія приніс букмекерам рекордний дохід

Відбірковий матч футбольного чемпіонату Європи-2008 між збірними Росії і Англії, що завершився перемогою росіян з рахунком 2:1, приніс російським букмекерам рекордний прибуток. Про це повідомив РІА “Новости” співрозмовник у букмекерській конторі "Марафон", побажавши залишитися неназваним.

За його словами, "Марафон" прийняв на цю зустріч близько 100 тисяч ставок загальною сумою в 25 мільйонів рублів. "Найпопулярнішими були ставки на перемогу збірної Англії і на те, що вона не програє", - повідомив співрозмовник, додавши, що більше 70 відсотків всіх ставок, зазвичай, припадають на спроби вгадати саме результат матчу.

"Якщо говорити про рахунок, то найпопулярнішими були ставки на нічиї 0:0 і 1:1, а перемога збірної Росії з рахунком 2:1 була третьою за популярністю ставкою", - сказав він, пояснивши, що ставки на рахунок (а не на результат) становлять лише 3-4 відсотки загальної кількості ставок.

Легко припустити, що й ставки на грузинську збірну теж потішили сьогодні шанувальників тоталізатору: матч у Тбілісі приніс перемогу господарям 2:0 (Мчедлідзе, 16 і Ширадзе, 64).