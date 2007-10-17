Збірна Росії обіграла англійців
20:00, 17 жовтня 2007
Спорт
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Росіяни продовжують боротьбу
|Фото АР
Збірна Росії з футболу обіграла збірну Англії з рахунком 2:1. Руні забив гол на 29 хвилині матчу, росіяни зрівняли рахунок на 69 хвилині: Павлюченко реалізував пенальті. Через 4 хвилини Павлюченко оформив дубль. Рахунок 2:1 зберігся до фінального свистка. Таким чином росіяни набирають 21 очко і продовжують боротьбу за попадання на Євро 2008.
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