Збірна Росії обіграла англійців

20:00, 17 жовтня 2007
Спорт
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Росіяни продовжують боротьбу

Збірна Росії з футболу  обіграла збірну Англії з рахунком 2:1. Руні забив гол на 29 хвилині матчу, росіяни зрівняли рахунок на 69 хвилині: Павлюченко реалізував пенальті.  Через 4 хвилини Павлюченко  оформив дубль.  Рахунок 2:1 зберігся  до  фінального свистка.  Таким чином росіяни набирають 21 очко і продовжують боротьбу за попадання на Євро 2008.

 

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