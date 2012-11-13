Глава ФФУ запропонував Шевченку два варіанти

Президент ФФУ уточнив, що запропонував екс-гравцю київського «Динамо» два варіанти: тренерство в молодіжній або в головній збірній країни.

Коньков вважає, що «колосальний досвід гравця» Шевченка буде корисний українському футболу.

Главу ФФУ не бентежить відсутність тренерської ліцензії у Шеви: «Це питання часу. Франц Беккенбауер, як усім відомо, теж прийшов у збірну ФРН без ліцензії. І це далеко не єдиний приклад в світовому футболі », - зазначив Коньков в інтерв'ю «Спорт-Ескпресс в Україні».

Термін, який був відведений Шевченку для роздумів, президент ФФУ не уточнює.