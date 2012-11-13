Глава ФФУ запропонував Шевченку два варіанти
08:58, 13 листопада 2012Спорт
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Андрій Шевченко обдумує пропозицію глави ФФУ Анатолія Конькова очолити збірну України з футболу.
Конькова не бентежить відсутність тренерської ліцензії
Президент ФФУ уточнив, що запропонував екс-гравцю київського «Динамо» два варіанти: тренерство в молодіжній або в головній збірній країни.
Коньков вважає, що «колосальний досвід гравця» Шевченка буде корисний українському футболу.
Главу ФФУ не бентежить відсутність тренерської ліцензії у Шеви: «Це питання часу. Франц Беккенбауер, як усім відомо, теж прийшов у збірну ФРН без ліцензії. І це далеко не єдиний приклад в світовому футболі », - зазначив Коньков в інтерв'ю «Спорт-Ескпресс в Україні».
Термін, який був відведений Шевченку для роздумів, президент ФФУ не уточнює.
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