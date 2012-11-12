Президент ФФУ запропонував Шевченкові очолити збірну
Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков прийняв рішення запросити на посаду головного тренера збірної України Андрія Шевченка.
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
"Андрій пройшов видатну школу таких іменитих клубів, як «Динамо» Київ, «Мілан», «Челсі» під керівництвом легендарних тренерів: Валерія Лобановського, Карло Анчелотті, Жозе Моуріньо. Він мав унікальну можливість увібрати в себе їх талант, їх знання, їх досвід", - йдеться в заяві Конькова.
Коньков вважає молодість Андрія Шевченка − позитивним фактором.
«Згадайте − нікому не відомий як тренер Хосеп Гвардіола за декілька років досяг неймовірних результатів! Я впевнений, Шевченко також зможе підкорити значні футбольні вершини у якості наставника головної команди країни, для цього у нього достатньо досвіду та характеру. А Федерація, в свою чергу, гарантуватиме будь-яку необхідну допомогу у роботі з національною збірною», - заявив голова ФФУ.
Свого часу Андрій Шевченко дебютував у молодіжній і національній збірних під керівництвом Анатолія Конькова.