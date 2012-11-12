Президент ФФУ запропонував Шевченкові очолити збірну

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

"Андрій пройшов видатну школу таких іменитих клубів, як «Динамо» Київ, «Мілан», «Челсі» під керівництвом легендарних тренерів: Валерія Лобановського, Карло Анчелотті, Жозе Моуріньо. Він мав унікальну можливість увібрати в себе їх талант, їх знання, їх досвід", - йдеться в заяві Конькова.

Коньков вважає молодість Андрія Шевченка − позитивним фактором.

«Згадайте − нікому не відомий як тренер Хосеп Гвардіола за декілька років досяг неймовірних результатів! Я впевнений, Шевченко також зможе підкорити значні футбольні вершини у якості наставника головної команди країни, для цього у нього достатньо досвіду та характеру. А Федерація, в свою чергу, гарантуватиме будь-яку необхідну допомогу у роботі з національною збірною», - заявив голова ФФУ.

Свого часу Андрій Шевченко дебютував у молодіжній і національній збірних під керівництвом Анатолія Конькова.