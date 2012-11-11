Металіст поквитався з Карпатами

Харківський "Металіст" в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги здолав львівські "Карпати з рахунком 2:1. Команда Мирона Маркевича зуміла взяти реванш у львів'ян за поразку у Кубку України завдяки двом влучним ударам аргентинського нападаючого Хоанатана Крістальдо.

У ще одному матчі Арсенал удома програв Чорноморцю з рахунком 0:1 (Бакай 45).

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