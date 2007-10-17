Блохін прояснив питання своєї відставки

Головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін розповів про підготовку його команди до матчу з Фарерами. "Стара істина: чим вище злетів, тим гірше падати. Після запаморочливого підйому на чемпіонаті світу всі вважали, що ми повинні неодмінно вийти з групи, яка виявилася сильнішою, ніж минулого разу", - сказав О.Блохін.

Як повідомляє Ліга, на запитання про те, чи буде головний тренер експериментувати з основним складом збірної, О.Блохін відповів: "Пятов і Калиниченко, які вийдуть на поле, навряд чи підпадають під це визначення. На жаль, експериментальна база вельми обмежена. Молодіжна збірна грає з Ліхтенштейном, так що навіть гіпотетично нікого з цієї команди узяти не можу. Та і немає кого, якщо чесно. Бачив матч молодіжки з турками - ну хоч би один з шкіри пнувся, хотів виділитися на сірому фоні. Мені журналісти іноді дорікають: мов, Блохін страждає на короткозорість, того молодого гравця не помічає, цього... Та всіх я бачу, запевняю вас. Але якщо не тягнуть вони на рівень збірної, в чому Блохін винен? Це ж зовсім інший рівень футболу. Ті помилки, які суперники по чемпіонату України можуть пробачити, тут закінчуються фатально".

Також наставник нашої команди відзначив, що фарерську збірну його команда має здолати за будь-яких обставин: "Ну не можемо ж ми повторити "подвиг" білорусів, що програли вдома у суботу Люксембургу. Це ж яка ганьба. У футболі, звичайно, усякі виверти трапляються, але зі своєю командою я собі такого уявити не можу. Потрібно думати про престиж країни, рейтинг збірної".

Також головний тренер національної збірної прояснив питання своєї відставки: "Я давно оголосив: якщо завдання не виконаємо, на Євро-2008 не потрапимо - напишу прохання про відставку. Але зроблю це не раніше, ніж закінчиться відбірковий цикл. Мабуть, мене не всі правильно зрозуміли, і почали нагадувати про відставку відразу після поразки в Шотландії. Хай ніхто не хвилюється: як обіцяв - так і зроблю. Заяву напишу. Приймуть її чи ні - це інше питання".