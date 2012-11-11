Шахтар виграв усі 15 матчів першого кола чемпіонату

На зимову перерву лідером турнірної таблиці йде донецький Шахтар. Сьогоднішня дуже впевнена перемога 4:0 над донецьким "Металургом" стала 15 поспіль перемогою гірників - вони виграли усі матчі першого кола. На рахунку "Шахтаря" - 45 очок і перше місце турнірної таблиці.

Другу сходинку турнірної таблиці посідає київське "Динамо" з 31 очком.

Замикає першу трійку дніпропетровське "Дніпро", яке сьогодні зіграло в нульову нічию з "Іллічівцем" (Маріуполь) і має у своєму активі 31 очко.

Сьогодні ще мають відбутися два завершальні матчі: "Арсенал" (Київ) - "Чорноморець" (Одеса) та "Металіст" (Харків) - "Карпати" (Львів).