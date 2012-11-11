Українська футзальна збірна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15:52, 11 листопада 2012Спорт
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У Таїланді триває чемпіонат світу з футзалу, де українська збірна, перемігши сьогодні збірну Японії, пробилась до 1/4 фіналу.
Футзальна збірна України - у вісімці найкращих
Збірна України з футзалу свій поєдинок 1/8 фіналу феєрично виграла у команди Японії.
По ходу гри Україна вела перед 6:0.
3 пропущені м'ячі у другій половині гри не змогли зіпсувати українського свята у Таїланді.
Нагадаємо, у груповому турнірі наша команда двічі перемогла (5:3 Таїланд; 6:1 Коста-Рику) і одного разу зіграли внічию (3:3 з Парагваєм).
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