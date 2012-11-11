Українська футзальна збірна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

Збірна України з футзалу свій поєдинок 1/8 фіналу феєрично виграла у команди Японії.

По ходу гри Україна вела перед 6:0.

3 пропущені м'ячі у другій половині гри не змогли зіпсувати українського свята у Таїланді.

Нагадаємо, у груповому турнірі наша команда двічі перемогла (5:3 Таїланд; 6:1 Коста-Рику) і одного разу зіграли внічию (3:3 з Парагваєм).