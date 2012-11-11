Кличко: У мене виникло відчуття, що Вах - залізний

Володимир Кличко спочатку думав, що польський боксер не протримається більше 7-8 раундів.

"У мене виникло відчуття, що Вах - залізний. Беручи до уваги кількість пропущених Вахом ударів, у мене по ходу бою виникало припущення, що він не протримається більше семи-восьми раундів. Однак йому вдалося "вижити" - я не зміг його відправити на поміст рингу. Хоча сумнівів у перемозі не було", - сказав українець, якого цитує ТСН.

Передовсім Вах здивував Кличка-молодшого стійкістю.

"Він вистояв, пропустивши силу-силенну ударів. Повірте, вони були дуже важкими. Я сильно дивувався, що ні рефері, ні кут Ваха не зупинили поєдинок між раундами", - сказав Кличко.

Відповідаючи на запитання про майбутнього можливого суперника, Кличко прокоментував чутки, що він обирає між Повєткіним і Бойцовим.

"Вони обидва могли б стати цікавими суперниками в наступному році. У мене є певні зобов'язання перед федераціями, за версіями яких я є чемпіоном. І в найближчі тижні ми з'ясуємо, хто стане наступним", - сказав український чемпіон.

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