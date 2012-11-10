Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Завершується перше коло турніру.

Сьогодні відбулося три матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу. Динамо ознаменувало завершення першого кола турніру розгромною перемогою, Таврія перервала свою невдалу серію, Волинь не скористалася шансом вийти на 5-те місце, програвши в Кривому Розі. Металург З – Динамо 0:5 (Велозу 45, Гармаш 51, Ідейє 64, 74, Ярмоленко 87) Кривбас – Волинь 1:0 (Самодін 65) Таврія - Зоря 1:0 (Назаренко 30).

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