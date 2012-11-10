Букмекери не думають, що Вах протримається 12 раундів проти Кличка

Перемога Володимира Кличка в титульному поєдинку з польським боксером Маріушем Вахом практично гарантована українцю.

Про це свідчать котирування російських і зарубіжних букмекерських контор, передає РІА «Новости».

Український боксер-суперважковаговик, чемпіон світу за версіями IBF і WBO, а також суперчемпіон WBA проведе захист своїх титулів сьогодні в Гамбурзі.

Австрійська букмекерська контора Bwin дає вкрай скромний коефіцієнт на перемогу В.Кличка - 1,13. Такий варіант ставки є страхувальним і передбачає перемогу В.Кличка в принципі, без уточнень, в якому раунді та яким чином її буде здобуто. Подібний результат М.Ваха пропонується з коефіцієнтом 6. Нічия - 36. Російська контора "Марафон" вірить в українця ще більше. Перемога В.Кличка - 1,07. Нічия - 46. Перемога М.Ваха - 9,8.

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Обидві букмекерські контори припускають, що боксерам не вдасться провести повного 12-раундового бою. Bwin пропонує ставку на завершення бою нокаутом або технічним нокаутом з коефіцієнтом 1,25. А перемога будь-кого з боксерів за очками (без одностайного рішення суддів) пропонується з коефіцієнтом 28.

Російський "Марафон" дає свою, дещо докладнішу лінію: перемога В.Кличка нокаутом, технічним нокаутом або внаслідок дискваліфікації чи відмови суперника пропонується з коефіцієнтом 1,2. Перемога Володимира за очками або технічним рішенням - 5,3. Аналогічний результат у М.Ваха виражений коефіцієнтами 10 і 34, відповідно.

В.Кличко здобув перемогу у 58 боях на професійному рингу (у 50 поєдинках - достроково) при трьох поразках. М.Вах, який молодше за 36-річного опонента на чотири роки, виграв всі 27 матчів (15 із них - нокаутом).