Російських уболівальників просять не палити фаєри, англійських - не пити

Футбольний матч Росія - Англія, який пройде сьогодні на стадіоні "Лужнікі", почнеться о 18.00 за київським часом. Проте з`ясування відносин між уболівальниками почалися ще з ранку. Так, в Москві відбулися вже два інциденти, в ході яких побили п`ятьох англійських уболівальників, які прибули на футбольний матч.

"Зі слів потерпілих, на них напали невідомі в підземному переході від станції метро "ВДНХ" у бік готелю "Космос", де проживають потерпілі", - повідомило РІА Новостиджерело в правоохоронних органах Москви.

За його словами, постраждалі з незначними ударами були доставлені в Боткінську лікарню, де їм надали необхідну медичну допомогу.

"В даний час вони повернулися в готель і мають намір спостерігати за матчем між футбольними збірними Росії і Англії в "Лужніках"", - відзначив співбесідник агентства.

Він також повідомив, що на вулиці Новий Арбат, біля будинку номер 1 невідомий напав ще на одного футбольного уболівальника з Великої Британії. "Інцидент стався близько 21.30 напередодні увечері. Невідомий чоловік підійшов до уболівальника і ударив його в обличчя", - повідомило джерело.

Під час матчу за порядок на стадіоні і біля нього відповідатиме загін спецназу "Пересвет" Московського округу внутрішніх військ (ВВ) МВС Росії.

Охороняти громадський порядок безпосередньо на спортивній арені "Лужников" і прилеглій території спортивного комплексу будуть 2,4 тисячі військовослужбовців ВВ МВС Росії.

А вболівальників, які планують відвідати матч, Російський футбольний союз (РФС) закликав не запалювати фаєри на трибунах.

Тим часом, британський МЗС також приділив особливу увагу підготовці англійських уболівальників до відвідин російської столиці. Міністерство навіть випустило спеціальну пам`ятку з рекомендаціями для футбольних фанатів.

Пам`ятка опублікована на інтернет-сайтах Форін-офісу і посольства Великої Британії в Москві.

Крім традиційних нагадувань про те, що для поїздки в РФ британці повинні мати дійсну російську візу, а при перетині кордону заповнити міграційну карту, в пам`ятці міститься і ряд кумедних рекомендацій.

Курйозні на перший погляд, вони здатні полегшити життя уболівальникам, які відомі в усьому світі своєю неспокійною поведінкою.

Британцям рекомендовано стерегтися кишенькових злодіїв на вулицях міста, в публічних закладах і на стадіоні. Але при цьому в пам`ятці міститься і зворотна рекомендація: "Не здійснюйте крадіжок: місцеві власті помістять вас під арешт, і ви не відбудетеся депортацією або штрафом".

Декілька порад стосується вживання алкоголю і покарань, що загрожують п`яним фанатам. Одна з рекомендацій гранично лаконічна: "Не паліть і не пийте алкоголь на Красній площі. Це незаконно".

У разі виникнення надзвичайних ситуацій або необхідності надання термінової консульської допомоги уболівальники англійської збірної можуть звертатися до британського посольства в Москві. "Проте посольство не зможе виділити вам грошей за жодних обставин", - попереджають дипломати.