Результати четвертого туру Ліги Європи

Група A. Удінезе - Янг Бойз 2:3, Анжі - Ліверпуль 1:0

Група B. Вікторія Пльзень - Хапоель (Тель-Авів) - 4:0, Академіка - Атлетіко 2:0

Група C. Фенербахче - АЕЛ 2:0, Марсель - Боруссія 2:2

Група D. Бордо - Марітіму 1:0, Брюгге - Ньюкасл 2:2

Група E. Мельде - Стяуа 1:2, Копенгаген - Штутгарт 0:2

Група F. Наполі - Дніпро 4:2, АІК - Ейндховен - 1:0.

Група G. Базель - Відеотон 1:0, Спортинг - Генк 1:1

Група H. Нефтчі - Рубін 0:1, Партизан - Інтер (Мілан) 1:3

Група I. Хапоель (Кір'ят-Шмона) - Спарта (Прага) 1:1, Атлетік - Ліон 2:3

Група J. Лаціо - Панатінаїкос 3:0, Тоттенхем - Марибор 3:1

Група K. Металіст - Русенборг 3:1, Байєр - Рапід (Відень) 3:0

Група L. Ганновер - Гельсінгборг 3:2, Твенте - Леванте 0:0.

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Після чотирьох турів Дніпро і Металіст лідирують у своїх групах.

Металіст з 10 очками ділить першу сходинку з Байєром, у Русенборга - 3 очки, у Рапіда - 0. Наступний матч - 22 листопада - лідери групи зіграють у Харкові. Останню гру в групі Металіст проведе у Відні 6 грудня.

Дніпро, зазнавши першої на груповому етапі поразки, з дев'ятьма балами зберігає перше місце. У Наполі - 6 очок, у АІК і ПСВ - по 4. Наступний матч 22 листопада Дніпро проведе на виїзді проти ПСВ, а заключний - 6 грудня вдома проти АІК.