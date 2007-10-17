Шева не бачить причин впадати у відчай

Андрій Шевченко повернувся зі збірної на тренувальну базу "Челсі" в Кобхемі, і поділився своїми думками про гру української збірної у відбіркових матчах, повідомляє офіційний сайт ФК Челсі. Шевченко взяв участь в матчі з Шотландією, в якому українці програли 3-1, і позбулися шансів на вихід з групи.

Шевченко також одержав другу жовту картку (першу він отримав у матчі з Грузією), що не дозволяє йому взяти участь в домашньому матчі з Фарерськими островами в середу.

Шевченко: "Мені ніколи не вдається зіграти зі слабшими командами, та зате завжди вдається зіграти у важких матчах".

Замість відпочинку Шевченко вирушив на тренування "синіх". Він сказав, що його співвітчизники не повинні дуже сильно турбуватися через невдалий виступ збірної:

"Ні, тому що у нас була дуже важка група, в яку потрапили два фіналісти минулого Чемпіонату Світу - Франція і Італія. Ми грали добре, але не змогли перемогти в Грузії - вони забили гол на останній хвилині. Отже нам потрібно було перемагати в матчі з Італією, а це дуже важко".

Шевченко не був здивований сильною грою шотландців, але був радий, що забив свій 35-й гол за збірну:

"Це був хороший гол, я забив з лівої ноги. Вони грали удома, у них була дуже сильна мотивація, і вони добилися потрібного результату. Шотландці грали в агресивний футбол, і за перші десять хвилин забили два голи".

Шотландія йде не першому місці в групі "Б", залишивши позаду Францію і Італію. Андрій Шевченко заявив, що не збирається тиснути на Клода Макелеле і Флорана Малуда перед останнім матчем групового турніру, а натомість концентруватиметься на грі за клуб:

"Коли ми тут, ми забуваємо про конкуренцію в збірних, і концентруємося на грі за "Челсі". Зараз я тут, і зараз клуб важливіший