Металіст виграв третій матч у Лізі Європи
23:57, 08 листопада 2012Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги Європи УЄФА в групі K між Русенборгом і харківським Металістом.
Металіст - Русенборг 3:1 (Тайсон 4, Шав'єр 70, Торрес 90 3 - Дочкал 42)
В іншому матчі цієї групи зіграли Байєр і Рапід (Відень) - 3:0
Після чотирьох турів Металіст і Байєр лідирують у групі з 10 очками, у Русенборга - 3 очки, у Рапіда - 0. Наступний матч - 22 листопада - лідери групи зіграють у Харкові. Останній матч у групі Металіст проведе у Відні 6 грудня.
Решта матчів
Група G. Базель - Відеотон 1:0, Спортинг - Генк 1:1
Група H. Нефтчі - Рубін 0:1, Партизан - Інтер (Мілан) 1:3
Група I. Хапоель (Кірьят-Шмона) - Спарта (Прага) 1:1, Атлетік - Ліон 2:3
Група J. Лаціо - Панатінаїкос 3:0, Тоттенхем - Марибор 3:1
Група L. Ганновер - Гельсінгборг 3:2, Твенте - Леванте 0:0
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