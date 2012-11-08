Металіст виграв третій матч у Лізі Європи

Металіст - Русенборг 3:1 (Тайсон 4, Шав'єр 70, Торрес 90 3 - Дочкал 42)

В іншому матчі цієї групи зіграли Байєр і Рапід (Відень) - 3:0

Після чотирьох турів Металіст і Байєр лідирують у групі з 10 очками, у Русенборга - 3 очки, у Рапіда - 0. Наступний матч - 22 листопада - лідери групи зіграють у Харкові. Останній матч у групі Металіст проведе у Відні 6 грудня.

Решта матчів

Група G. Базель - Відеотон 1:0, Спортинг - Генк 1:1

Група H. Нефтчі - Рубін 0:1, Партизан - Інтер (Мілан) 1:3

Група I. Хапоель (Кірьят-Шмона) - Спарта (Прага) 1:1, Атлетік - Ліон 2:3

Група J. Лаціо - Панатінаїкос 3:0, Тоттенхем - Марибор 3:1

Група L. Ганновер - Гельсінгборг 3:2, Твенте - Леванте 0:0