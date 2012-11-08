«Металіст» відсудив 163 тис. грн у вболівальника

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

30 жовтня судова колегія судової палати з цивільних справ апеляційного суду Харківської області розглянула цивільну справу за апеляційною скаргою громадянина С. на рішення Комінтернівського районного суду Харкова від 18 червня у справі позову клубу «Металіст» до С. про відшкодування збитку.

«Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу відхилити, рішення Комінтернівського районного суду залишити без змін (стягнути з С. на користь ПАТ ФК "Металіст" 163201 грн і судовий збір 1632 грн). Постанова набирає законної сили негайно», - повідомили у прес-службі клубу.

У клубі нагадали, що 18 серпня 2011 року на 81-й хвилині матчу плей-офф раунду Ліги Європи, в якому «Металіст» приймав ФК «Сошо» (Франція), на поле вибіг глядач. Матч був зупинений на дві хвилини.

Контролюючий і дисциплінарний орган УЄФА після цього інциденту притягнув ФК «Металіст» до фінансової відповідальності та стягнув штраф у розмірі 15 тис. євро. У свою чергу харківський клуб звернувся із судовим позовом до вболівальника, який вибіг на поле, про відшкодування суми штрафу.