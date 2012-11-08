Дніпро програв драматичний матч у Неаполі

Завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи Наполі – Дніпро.

Рахунок 4:2 (Кавані 7, 77, 88, 93 – Федецький 33, Зозуля 52)

В іншому матчі групи F АІК – Ейндховен зафіксовано рахунок 1:0.

Це перша поразка Дніпра. З дев'ятьма балами після чотирьох турів він зберігає перше місце в групі. У Наполі - 6 очок, у АІК та ПСВ - по 4. Наступний матч 22 листопада Дніпро проведе на виїзді проти ПСВ, а заключний - 6 грудня вдома проти АІК.

Решта матчів

Група A. Удінезе - Янг Бойз 2:3, Анжі - Ліверпуль 1:0

Група B. Вікторія Пльзень - Хапоель (Тель-Авів) - 4:0, Академіка - Атлетіко 2:0

Група C. Фенербахче - АЕЛ 2:0, Марсель - Боруссія 2:2

Група D. Бордо - Марітіму 1:0, Брюгге - Ньюкасл 2:2

Група E. Мельде - Стяуа 1:2, Копенгаген - Штутгарт 0:2