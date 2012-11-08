ФФУ оштрафувала Дніпро й Металіст

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Федерації футболу України ухвалив рішення застосувати значні фінансові штрафи до клубів «Дніпро» та «Металіст» за протиправні дії вболівальників під час зустрічі цих команд 3 листопада.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України.

«Дніпро» та «Металіст» заплатять по 150 тис. грн.

У ФФУ наголосили, що якщо порушення з боку вболівальників ФК «Дніпро» повторяться, КДК розгляне питання про проведення чергового домашнього матчу дніпропетровського клубу без глядачів.

Крім цього, за демонстрацію на табло стадіону «Дніпро Арена» відеоповторів окремих моментів матчу «Дніпро» додатково має сплатити 80 тис. грн штрафу (це вже п’яте поспіль подібне порушення дніпропетровців).

ФФУ наголосила, що у разі повторення цього порушення до клубу будуть застосовані максимальні фінансові санкції.

КДК також відсторонив на два матчі гравця ФК «Металіст» Вільягру Крістіана Карлоса за грубий поштовх руками суперника після зупинки гри.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада у Дніпропетровську відбувся матч між «Дніпро» та «Металістом». Гра з рахунком 2:0 завершилася на користь «Дніпра». Поєдинок між цими командами був вкрай напруженим і нервовим. Рефері Анатолій Жабченко призначив одинадцятиметровий, показав 12 жовтих карток та 1 червону. Також він був змушений у другому таймі перервати зустріч на 10 хвилин через задимлення на стадіоні - уболівальники масово використовували піротехніку.

Після гри сталася сутичка фанів «Дніпра» з правоохоронцями. Внаслідок протиправних дій з боку вболівальників дніпропетровського клубу отримав ушкодження ноги інспектор патрульної служби Дніпродзержинського міського управління міліції. В інспектора потрапила цеглина, яку невідомий кинув з натовпу.

З метою припинення групових порушень громадського порядку були залучені працівники патрульної служби та «Беркуту». Всього за правопорушення було затримано 26 осіб, яких доставили в різні райвідділи міліції Дніпропетровська.

За даними міліції, під час матчу до комендатури стадіону за вчинення правопорушень також було доставлено 15 осіб (11 уболівальників ФК «Металіст» та 4 ФК «Дніпро») на яких складено відповідні адміністративні протоколи. При спробі занести на матч піротехнічні вироби були затримані 9 осіб.

Крім цього, за порушення громадського порядку під час проведення матчу було затримано 6 осіб (ст. 173 КУпАП – 5, ст. 185 КУпАП – 1).