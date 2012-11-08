Скандальний Борзов знявся з голосування - у легкоатлетів новий президент

Федерація легкої атлетики України обрала своїм новим президентом Ігоря Гоцула.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалили делегати звітно-виборчої конференції ФЛАУ.

Керівництво федерації заздалегідь вирішило, що конференція буде проведена у закритому режимі, тому журналісти не були допущені на початок засідання, а про результати конференції було оголошено на прес-конференції після її закінчення.

Як повідомив журналістам колишній президент федерації Валерій Борзов, він пропонував провести таємне голосування під час виборів президента федерації, аби «уникнути тиску адмінресурсу на делегатів конференції». Втім, цю пропозицію В.Борзова не підтримали, і він на знак протесту зняв свою кандидатуру з голосування і залишив залу засідань.

На прес-конференції І.Гоцул сказав, що делегати визнали незадовільною роботу попереднього керівництва федерації.

Також він повідомив, що першим віце-президентом федерації було обрано Євгена Баженкова, а віце-президентами - відомих українських легкоатлеток Ольгу Бризгіну та Наталю Добринську.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому делегати конференції відмовились провести голосування у таємному режимі і чи підтверджує він підозри щодо тиску на делегатів конференції, І.Гоцул зазначив, що є радником одного з лідерів Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка.

«Ви можете уявити, щоб державні служби мене активно просували?», - запитав І.Гоцул.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Борзов заявляв, що пов'язує звинувачення на свою адресу та на адресу головних тренерів збірних команд у розтраті коштів, виділених на підготовку спортсменів, із наміром влади змінити президента федерації.

22 жовтня Державна служба молоді та спорту України спростовує звинувачення у втручанні у діяльність Федерації легкої атлетики та бажання поставити там свого керівника.

Як йшлося у заяві Держслужби, «звинувачення В.Борзова, що з’явилися у деяких ЗМІ 19 жовтня стосовно втручання у діяльність Федерації легкої атлетики Держслужби молоді та спорту та бажання поставити там свого керівника, є безпідставними».

У Держмолодьспорті наголосили, що невдоволеними політикою Федерації легкої атлетики були саме спортсмени, і нагадали, що 28 серпня понад 30 спортсменів і тренерів, серед яких провідні легкоатлети країни, чемпіони, призери Олімпійських ігор, світових та європейських чемпіонатів, прийшли на розмову до голови Державної служби молоді та спорту Равіля Сафіулліна та принесли колективного листа-скаргу до Держмолодьспорту. У листі легкоатлети виклали бачення ситуації, яка склалася з тренувальними зборами, виїздами на змагання, умовами проживання та організацією харчування на тренувальних базах. Зокрема, як заявили легкоатлети, ставлення керівництва збірної до вищезазначених питань і до самих спортсменів не витримує жодної критики. Пролунали нарікання на можливі фінансові порушення, оскільки легкоатлетам стало відомо, які кошти насправді виділяли на тренувальні збори, змагання тощо на 2011-2012 рр.

3 вересня у Держслужбі молоді та спорту було створено комісію з перевірки фактів правопорушень, вчинених посадовими особами штатних збірних команд України.

По завершенню першого проміжного етапу перевірки комісія виявила невідповідність поданої в звітних документах інформації та фактичної. Зокрема, за одним з епізодів, згідно із документами, було проведено навчально-тренувальні збори з легкої атлетики у Кисловодську (Росія). Водночас, як підтвердили у Росії, база, звітні документи щодо якої були подані, на час проведення зборів уже була розформована. Лише за цими тренувальними зборами у Кисловодську є непідтверджені документально видатки на загальну суму 21 тис. доларів. Таких зборів у період з квітня 2011 року по липень 2012 року, згідно з документами, було проведено 12. Всього надійшло підтвердження фальсифікації звітних фінансових документів на суму 1 млн 315 тис. грн.

За словами Р.Сафіулліна, кошти на проведення тренувальних зборів та змагань не надаються Федерації легкої атлетики. Відповідальність за використання цих коштів покладена на працівників штатних команд, у даному випадку йдеться про державного тренера Валерія Александрова, який є першим віце-президентом Федерації легкої атлетики, головного тренера Олександра Апайчева, віце-президента Федерації, старшого тренера Костянтина Степанцова, начальника команди Руслана Руссу.

«Саме за грубе та систематичне порушення умов контрактів, які виявила перевірка, і були звільнені вищезазначені особи. Далі справа передана до органів Служби безпеки України. Таким чином, усі звинувачення В.Борзова є безпідставними і такими, що компрометують Державну службу молоді та спорту і особисто її керівників», - наголошувалося у заяві.