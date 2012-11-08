Рац про матч із Челсі: Мінімум нічию ми заслужили

"Просто нам сьогодні не пощастило. Ми пропустили два особисто для мене незрозумілих голи, про третій взагалі не говорю. При цьому показали хорошу гру, дуже красиву, створили багато моментів, які, на жаль, не змогли реалізувати", - розповів Рац прес-службі Шахтаря.

"Думаю, мінімум нічию ми сьогодні заслужили. Але... тепер, щоб пройти далі, нам потрібно виграти два останні поєдинки... Звичайно, це дуже прикро для нас, але, повторюся, поразки ми не заслужили", - додав захисник.