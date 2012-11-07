Шахтар програв Челсі на останній хвилині
23:35, 07 листопада 2012Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і Челсі.
Двох голів Вілліана виявилося замало
Челсі - Шахтар 3:2 (Торрес 6, Оскар 40, Мозес 90 +3 - Вілліан 9, 47)
У другому матчі цієї групи Ювентус - Норшелланд 4:0
Решта матчів:
Група F. Валенсія - БАТЕ 4:2, Баварія - Лілль 6:1
Група G. Бенфіка - Спартак 2:0, Селтік - Барселона 2:1
Група H. Клуж - Галатасарай 1:3, Брага - МЮ 1:3
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