Вболівальники Динамо підготували Блохіну сюрприз (фото)

Фани "біло-синіх" збираються по-особливому привітати тренера улюбленого клубу Олега Блохіна з 60-річним ювілеєм.

Як стало відомо ТСН, фанати готують величезний банер з привітаннями ювіляру. Розміри банера - 20х30 метрів. Його розгорнуть перед матчем з "Порту" під пісню Тамари Гвердцителі "Виват, король!", а на екранах демонструватимуть двохвилинний ролик про легенду "Динамо". Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Порту" розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція - на телеканалі "1+1".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter