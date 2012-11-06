Вболівальники Динамо підготували Блохіну сюрприз (фото)
20:53, 06 листопада 2012Спорт
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Фани "біло-синіх" збираються по-особливому привітати тренера улюбленого клубу Олега Блохіна з 60-річним ювілеєм.
Фани підготували сюрприз. Фото з сайту ТСН
Як стало відомо ТСН, фанати готують величезний банер з привітаннями ювіляру.
Розміри банера - 20х30 метрів. Його розгорнуть перед матчем з "Порту" під пісню Тамари Гвердцителі "Виват, король!", а на екранах демонструватимуть двохвилинний ролик про легенду "Динамо".
Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Порту" розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція - на телеканалі "1+1".
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