Шевченко вручить «Золотий м'яч» кращому футболісту світу
Футболіст, якого визнають кращим гравцем світу 2012 року, одержить «Золотий м'яч» із рук легендарного вихованця київського «Динамо» Андрія Шевченка.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу «Динамо» (Київ).
ФІФА запросила А.Шевченка вийти на сцену Конгрессхауза в Цюріху 7 січня 2013 року, щоб вручити одну з найзначущих індивідуальних нагород у футболі.
Головний кандидат на її отримання (у четвертий, рекордний раз) – представник «Барселони», аргентинець Ліонель Мессі.
Хоча сам А.Шевченко кращим гравцем 2012 року вважає не його і не Кріштіану Роналду з «Реала» (Мадрид). «Це зірки. Але я б віддав нагороду Іньєсті (Андрес, півзахисник «Барселони» –УНІАН). Хто може бути яскравішим за гравця, який найбільше за останні шість років зробив для того, щоб Іспанія стала чемпіоном світу і Європи?!», – цитує А.Шевченка "Сегодня".
Як відомо, сам А.Шевченко був удостоєний «Золотого м'яча» за підсумками 2004 року.