Шевченко вручить «Золотий м'яч» кращому футболісту світу

Про це повідомляє офіційний сайт клубу «Динамо» (Київ).

ФІФА запросила А.Шевченка вийти на сцену Конгрессхауза в Цюріху 7 січня 2013 року, щоб вручити одну з найзначущих індивідуальних нагород у футболі.

Головний кандидат на її отримання (у четвертий, рекордний раз) – представник «Барселони», аргентинець Ліонель Мессі.

Хоча сам А.Шевченко кращим гравцем 2012 року вважає не його і не Кріштіану Роналду з «Реала» (Мадрид). «Це зірки. Але я б віддав нагороду Іньєсті (Андрес, півзахисник «Барселони» –УНІАН). Хто може бути яскравішим за гравця, який найбільше за останні шість років зробив для того, щоб Іспанія стала чемпіоном світу і Європи?!», – цитує А.Шевченка "Сегодня".

Як відомо, сам А.Шевченко був удостоєний «Золотого м'яча» за підсумками 2004 року.