Мічман ВМС України - чемпіон світу з сумо (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, він переміг у найпрестижнішій суперважкій категорії (115 кг). До цього зробити це не вдавалося жодному з українських спортсменів.

На шляху до чемпіонського титулу К.Єрмаков у півфіналі змагань переміг японського майстра сумо, який має титул дворазового чемпіона світу та жодного разу не програв на міжнародних турнірах, зазначається в повідомленні.

«Змагання були дуже важкими. Усі мої суперники також піднялися на п’єдестал пошани», – сказав переможець.

На чемпіонаті світу український спортсмен отримав ліцензію на Всесвітні ігри з сумо, які пройдуть влітку 2013 року в Колумбії.