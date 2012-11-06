Мічман ВМС України - чемпіон світу з сумо (фото)
01:25, 06 листопада 2012Спорт
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Представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України мічман Костянтин Єрмаков завоював титул чемпіона світу з боротьби сумо під час світової першості у Гонконгу.
Чемпіон світу з сумо в надважкій категорії Констатин Єрмаков
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, він переміг у найпрестижнішій суперважкій категорії (115 кг). До цього зробити це не вдавалося жодному з українських спортсменів.
На шляху до чемпіонського титулу К.Єрмаков у півфіналі змагань переміг японського майстра сумо, який має титул дворазового чемпіона світу та жодного разу не програв на міжнародних турнірах, зазначається в повідомленні.
«Змагання були дуже важкими. Усі мої суперники також піднялися на п’єдестал пошани», – сказав переможець.
На чемпіонаті світу український спортсмен отримав ліцензію на Всесвітні ігри з сумо, які пройдуть влітку 2013 року в Колумбії.
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