Польський важковаговик сподівається перемогти Кличка

Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, за даними польських ЗМІ, про це М.Вах заявив сьогодні на конференції у Гамбурзі, де 10 листопада відбудеться бій між важковаговиками.

"Я готовий до будь-якого розвитку подій. Якщо треба буде битись 12 раундів, то зроблю це на всій дистанції. Якщо треба буде боротися технічно, то теж пристосуюсь", - сказав М.Вах, якого цитує TVN24.

"Сподіваюсь, що зможу справді провести гарний поєдинок. У суботу побачите Маріуша Ваха, який наматиметься забрати у Кличка його чемпіонські пояси", - наголосив польський боксер.

TVN24 зазначив, що поєдинок поглядів В.Кличка та М.Ваха довелося завершити конферансьє, оскільки жоден з боксерів понад дві хвилини не хотів добровільно відводити очі.

Журналісти порталу також додали, що М.Вах, який стане четвертим в історії польського боксу претендентом на чемпіонство у категорії важковаговиків, не виглядав переляканим та навіть жартував на прес-конференції. Зокрема, він пояснював, чому наклеїв на свою боксерську грушу фото братів Кличків. "Аби освоїтись з противником. Робив так раніше. Завдяки цьому увесь час підготовки зустрічався з ним щодня", - сказав М.Вах.

Довідка УНІАН. 36-річний Володимир Кличко є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO і The Ring Magazine. В.Кличко за свою професійну кар'єру здобув 58 перемог, в тому числі 51 – нокаутом, лише три поразки.

32-річний М.Вах трохи вищий за В.Кличка - 2,02 м проти 1,98. Поляк провів 27 боїв, з них 15 – нокаутом і не зазнав жодної поразки.