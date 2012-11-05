Блохін святкує 60-річний ювілей

Блохін є одним з найкращих футболістів в історії радянського футболу. Достатньо сказати, що він є володарем "Золотого м'яча" найкращому гравцю Європи (1975), - зазначає Чемпіон.

У складі "Динамо" він став семиразовим чемпіоном СРСР, п'ятиразовим володарем Кубка СРСР, двічі володарем Кубка Кубків УЄФА. Блохін є рекордсменом клубу та збірної СРСР за кількістю проведених ігор і забитих голів.

У якості тренера Блохін очолював грецькі "Олімпіакос", ПАОК, "Іонікос", АЕК, російську "Москву", вигравав Кубок Греції та ставав призером першості цієї країни.

У збірній України був головним тренером з 2003 по 2007 роки (вийшов в 1/4 ЧС-2006) та 2011-2012 роках (здобув першу перемогу команди у фінальних турнірах першості Європи). З вересня 2012 року очолює "Динамо".