Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

У черговому турі української Прем'єр-ліги вигравали лише господарі.

Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу: Карпати – Кривбас 6:0 (Кенія 6, Гладкий 23, Лукас 29, 55, 89 Штіліч 40) Чорноморець – Металург Д 3:0 (де Матос 21, Джа-Джедже 24, Сантана 74 пен.) Волинь – Говерла 2:1 (Аржанов 41, Савіч 56 – Ле Таллек 60) Ворскла – Арсенал 1:0 (Громов 71) Зоря – Іллічівець 2:2 (Любенович 31, де Олівейра 52 – Ярошенко 28, 35) Дніпро – Металіст 2:0 (Ротань 51, Джуліано 67) Динамо – Таврія 2:0 (Рубен 45, Михалик 61) Шахтар – Металург З 2:0 ( Коста 20 пен., Адріано 82)

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