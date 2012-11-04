Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

21:21, 04 листопада 2012
Спорт
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У черговому турі української Прем'єр-ліги вигравали лише господарі.

Вболівальники ФК ”Карпати” під час матчу 8-го туру Прем`єр-ліги України з футболу між ФК ”Карпати” та ФК ”Металург”

Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу:

Карпати – Кривбас 6:0 (Кенія 6, Гладкий 23, Лукас 29, 55, 89 Штіліч 40)

Чорноморець – Металург Д 3:0 (де Матос 21, Джа-Джедже 24, Сантана 74 пен.)

Волинь – Говерла 2:1 (Аржанов 41, Савіч 56 – Ле Таллек 60)

Ворскла – Арсенал 1:0 (Громов 71)

Зоря – Іллічівець 2:2 (Любенович 31, де Олівейра 52 – Ярошенко 28, 35)

Дніпро – Металіст 2:0 (Ротань 51, Джуліано 67)

Динамо – Таврія 2:0 (Рубен 45, Михалик 61)

Шахтар – Металург З 2:0 ( Коста 20 пен., Адріано 82)

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