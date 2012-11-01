Син Сергія Бубки випав з вікна третього поверху
21:22, 01 листопада 2012Спорт
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Син президента НОК України Сергія Бубки теннісист Сергій Бубка-молодший випав з 3 поверху квартири в Парижі.
Бубка-молодший займає 186 у світовому рейтингу
Про це пише Українська правда з посиланням на французьке видання rmcsport.fr.
"Близько 7 ранку четверга український теннісист Сергій Бубка молодший (25 років, 186 у світовому рейтингу) впав з третього поверху будівлі на авеню де Камоенса, в 16-му окрузі Парижа", - пише видання.
З численними переломами Бубка-молодший був доставлений в лікарню Жоржа Помпіду.
Його стан був тяжкий, однак в останні години покращився.
Видання пише, що у середу ввечері син Бубки повернувся від одного зі своїх друзів, а потім випадково замкнувся у ванній кімнаті.
Він намагався дістатися сусідньої кімнати через вікно, але зірвався і впав.
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