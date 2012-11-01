Син Сергія Бубки випав з вікна третього поверху

Про це пише Українська правда з посиланням на французьке видання rmcsport.fr.

"Близько 7 ранку четверга український теннісист Сергій Бубка молодший (25 років, 186 у світовому рейтингу) впав з третього поверху будівлі на авеню де Камоенса, в 16-му окрузі Парижа", - пише видання.

З численними переломами Бубка-молодший був доставлений в лікарню Жоржа Помпіду.

Його стан був тяжкий, однак в останні години покращився.

Видання пише, що у середу ввечері син Бубки повернувся від одного зі своїх друзів, а потім випадково замкнувся у ванній кімнаті.

Він намагався дістатися сусідньої кімнати через вікно, але зірвався і впав.