Результати жеребкування кубка України з футболу

У Києві провели жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Згідно з результатами жеребкування, яке провів колишній гравець "Динамо" (Київ) Владислав Ващук, чвертьфінальні пари виглядають так: 1) "Арсенал" - "Чорноморець" 2) "Волинь" - "Дніпро" 3) "Шахтар" - "Карпати" 4) "Севастополь" - "Таврія" Ігри чвертьфіналу мають відбутися навесні, 17 квітня 2013 року.

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