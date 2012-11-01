Результати жеребкування кубка України з футболу
18:00, 01 листопада 2012Спорт
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У Києві провели жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
Згідно з результатами жеребкування, яке провів колишній гравець "Динамо" (Київ) Владислав Ващук, чвертьфінальні пари виглядають так:
1) "Арсенал" - "Чорноморець"
2) "Волинь" - "Дніпро"
3) "Шахтар" - "Карпати"
4) "Севастополь" - "Таврія"
Ігри чвертьфіналу мають відбутися навесні, 17 квітня 2013 року.
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